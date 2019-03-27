جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 504 سيارة خلال شهري يناير وفبراير

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير 2019 عن 467 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي.



وبلغت قيمة هذه السيارات 100 مليون 280 ألف و511 جنيها فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 33 مليون و427 ألف و660 جنيها.



وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 18 مليون و427 آلف و819 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 78 ألف و870 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 52 مليون و163 ألف و568 جنيها.



وخلال شهر فبراير 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 37 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 11 مليون و973 ألف و363 جنيها.



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3 مليون 79 ألف و587 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها مليون و907 ألف و392 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 98 ألف و911 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 5 مليون و85 ألف و890 جنيها.



وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر فبراير 2019 عن 504 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 112 مليون و253 آلاف و874 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 57 مليون و249 ألف و458 جنيه.



من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر فبراير 2019 حوالى 63 سيارة كما تم إعادة تصدير 52 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.