صفقة ضم دى ليخت لبرشلونة قريبًا

أعلنت صحيفة سبورت الكاتالونية اليوم الأربعاء، اقتراب نادي برشلونة من إبرام صفقة لاعب نادي أياكس أمستردام، المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت، خلال الأسبوعين المقبلين.

ونشرت الصحيفة في صفحتها الأولى صورة ضخمة للاعب صاحب (19 عامًا)، وكتبت "دي ليخت قريب للغاية".

وذكرت أن النادي الذي قام مسؤولوه بزيارة لأمستردام 17 يناير الماضي، وعلى رأسه جوسيب ماريا بارتوميو، يرغب في إبرام الصفقة خلال الأيام المقبلة، مثلما يريد دي ليخت نفسه، الذي أكد نيته تحديد مستقبله قبل مباراة الفريق الهولندي بدوري الابطال ضد يوفنتوس الإيطالي في 10 إبريل المقبل.

وأضافت: "بارتوميو التقى الثلاثاء أيضًا بمسئول النادي، إدوين فان دير سار، خلال الرابطة الأوروبية للأندية في أمستردام، وتناقش معه لنفس الغرض.

ويعد قائد أياكس من أبرز المرشحين للانتقال لبرشلونة، بعد حسم النادي الكاتالوني صفقة زميله ولاعب الوسط، فرينكي دي يونغ.

