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الأربعاء 27/مارس/2019 - 07:11 م

طلاب جامعة الإسكندرية يحصلون على درع المركز الثالث للطلاب المثاليين

الدكتور عصام الكردي
الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة طلاب جامعة الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2568971

قال الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة طلاب جامعة الإسكندرية، إن طلاب الجامعة المشاركون في مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، حصلوا على درع المركز الثالث.

وحصلت الطالبة إيريني تادرس نصيف الطالبة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية على لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية.

كما حصل الطالب خالد عماد السيد الطالب بكلية طب الإسكندرية على المركز الرابع في مسابقة الطلاب المثاليين، وذلك خلال اللقاء القمى السادس للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي عقد بجامعة الفيوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وقطاع شئون التعليم والطلاب خلال شهر مارس الجاري.

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