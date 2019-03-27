انطلاق حملة للتوعية بمخاطر الألغام بمطروح

أطلق مدير عام الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي اللواء المهندس فتحي منصور، بالتنسيق مع مركز الإعلام بمحافظة مطروح، حملة التوعية بمخاطر الألغام، للتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل التعامل مع تلك المشكلة، والوصول إلى أرض خالية من الألغام.



وقالت فيروز مجدي مسئول التوعية والاتصال ببرنامج حملة التوعية التي تستهدف جميع مراكز المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - إن الحملة استهدفت خلال الشهر الجاري الثلاث قرى الأكثر تضررا بمخلفات الحروب، وهي قرى الزيتون وأولاد أبو سبيحة والشيخ سلام، مضيفة أن الحملة ترتكز على استهداف السيدات باعتبار المرأة وحدة بناء الأسرة والأقرب تأثيرا في أفرادها.



وتابعت أنه من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها فريق التوعية، تبين مدى تعاون واستجابة المرأة البدوية، وسعيها إلى تجميع جيرانها لسماع جلسات التوعية، مما يعكس مدى وعيها وحرصها على أمن وسلامة أسرتها، وخلال ورشة عمل تدريبية على مدى يومين، تم تدريب 80 متدربا على أعمال التوعية بمخاطر الألغام.



ومن جانبه، أشار أحمد عامر مستشار التوعية بالأمانة التنفيذية عن الألغام في مصر والعالم إلى عدد من الإحصائيات المهمة في قضية الألغام، أهمها أن كل 20 دقيقة، هناك مصاب أو ضحية للألغام على مستوى العالم، ومن بين كل 10 مصابين، يوجد 7 مدنيين، منوها بأن ثلث مصابي الألغام في العالم يتعرضون لعمليات بتر لأحد الأطراف، وأن معدل الإصابات على مستوى العالم يبلغ 2000 مصاب شهريا، لافتا إلى جهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلة والأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للألغام.