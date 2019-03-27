كازاخستان تعلن مقتل طاقم المروحية العسكرية

أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم توكاييف، مقتل طاقم مروحية "مي-8" التابعة للقوات المسلحة الكازاخية والتي تحطمت اليوم الأربعاء في مقاطعة كيزيلوردا جنوب البلاد وعلى متنها 13 شخصا.



وقال توكاييف في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "تحطمت مروحية تابعة لوزارة الدفاع في مقاطعة كيزيلوردا، كانت تقوم برحلة كجزء من مناورة عسكرية بمسار أكتاو-شيمكينت، حيث قتل طاقمها، وطلبت البدء في التحقيق".



وكان المتحدث باسم الطوارئ في كازاخستان، نورسلطان نورأحميدوف، أعلن تحطم المروحية بعد أن سقطت في ظل ظروف غير معروفة، واحترقت بالكامل، فيما أعلنت وزارة الدفاع الكازاخية لاحقا أن المروحية كانت تحمل على متنها 13 شخصا.