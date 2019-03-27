"الصحة العالمية" تدين مقتل عامل إغاثة طبية بالضفة الغربية

أدانت منظمة الصحة العالمية مقتل أحد عمال الإغاثة الصحية في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت المنظمة - في بيان صدر في جنيف مساء اليوم - إن العامل - يُدعى ساجد مظهر 18 عاما - كان المستجيب الأول الذي يعمل مع جمعية الإغاثة الطبية في رام الله بالأراضي المحتلة، مشيرة إلى أنه أُصيب في بطنه بالرصاص أثناء تقديم الرعاية للأشخاص المصابين خلال اشتباكات في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وتوفي متأثرًا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.

وطالب رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بالضفة الغربية وقطاع غزة جيرالد روكينشوب بضمان حماية العمال الصحيين، مؤكدًا أنهم يقدمون الرعاية الحرجة وينقذون الأرواح، مشددة على أن الرعاية الصحية ليست هدفًا، وأنه يجب حماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية في جميع الأوقات.