شكوك حول مشاركة لاعب ليفربول أمام توتنهام.. الأحد

أثارت إصابة الظهير الأيمن لفريق ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد في الظهر الشكوك حول مشاركته أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل، بسبب معاناته من إصابة في الظهر.



أجبرت الإصابة ألكسندر أرنولد على الخروج من تشكيلة إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2020، قبل مواجهة جمهورية التشيك والجبل الأسود في فترة التوقف الأخيرة لخوض مباريات دولية.



وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لموقع النادي: "ترينت يشعر بألم في ظهره، لسنا متأكدين بنسبة 100% من جاهزيته لذا سنتابع موقفه".



وأضاف المدرب الألماني: "ليس من الواضح إذا كان يمكن القول، إنه يعاني من كسر أو شيء من هذا القبيل، الأمر لا يزال مقلقًا بعض الشيء وهو لا يشعر أنه سليم تمامًا".



ومن المنتظر أن يكون السويسري شيردان شاكيري جاهزًا بعد التعافي من إصابة في الفخذ، أبعدته مؤخرًا عن تمثيل بلاده على المستوى الدولي، وكشف كلوب أن قلب الدفاع جو غوميز سيبدأ التدريب الجماعي.

