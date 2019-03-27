قبل انطلاق "أمم أفريقيا".. العاصمة ترفع كفاءة ستادي "القاهرة والسلام" لاستضافة مباريات البطولة

على قدمِ وساق، تجري أعمال التطوير المنشآت الرياضية بمحافظة القاهرة، بعد اختيارها ضمن المحافظات التي ستقام على ملاعبها مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.



القيادات التنفيذية في محافظة القاهرة، أعدت خطة محورية لضمان الالتزام بتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان إظهار المنشآت الرياضية على أعلى مستوى، حفاظًا على مصر وصورتها أمام العالم.



أعمال التطوير في محافظة القاهرة، تتضمن شقين، الأول ستاد "السلام"، والثاني ستاد "القاهرة الدولي". الحالة العامة لاستاد السلام متراجعة ومتدنية للغاية، وفقًا لما أكده مدير الاستاد خلال جولة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، لتفقد المنشآت الرياضية للوقوف على سلامتها قبل البطولة المرتقبة يونيو المقبل.



مسؤلو صيانة الاستاد، أكدوا أن شركة المقاولات التي تسلمت الأعمال تواصل عملها على مدار الساعة، نظرًا لتراجع الحالة الأرضية للاستاد، لافتين إلى أن قرار استبعاد محافظة بورسعيد من استضافة المباريات، تسبب في ضم ستاد السلام إلى الملاعب بعد 40 يومًا من بدء أعمال الصيانة في الملاعب الأخرى في باقي المحافظات.



محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، قال إن هناك متابعة فورية ودورية، للأعمال التي تجري داخل محافظة القاهرة.



وأضاف لـ"الدستور" أن أعمال طلاء الأرصفة وتجميل الشوارع، تشهد تظورًا وتقدمًا ملحوظًا على أرض الواقع، منوهًا إلى أنه لاتراجع عن تسليم المنشآت الرياضية على أعلى مستوى في الوقت المحدد.



وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أشاد بجهود العاملين والمحافظة، وشركتي، حسن علام، والمكتب الاستشاري المشرفتين على أعمال التطوير، مؤكدًا لـ"الدستور" أن هناك 70% من أعمال التطوير انتهت، والأجهزة التنفيذثية في محافظات، القاهرة، الإسكندرية، والسويس، والاسماعيلة، تواصل تطوير الملاعب باعتبارهم المحافظات المخصصة لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف شعراوي، أن أعمال التطوير في ستادي القاهرة والسلام منتظمة، وسيتم تسليم الملاعب كاملة في مايو المقبل.