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الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:51 م

"التعليم" تكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

التعليم تكرم الفائزين
أ ش أ
dostor.org/2568944

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، وذلك بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس.

ونقل أكرم حسن، في كلمته، شكر وتقدير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة والقائمين علي تنفيذها، مشيرًا إلى أن المسابقة تحمل أبعادًا تربوية كثيرة وأهدافًا استراتيجية للتعليم وإعداد جيل يستطيع المنافسة عالميًا من خلال تدريب أبنائنا على التنافس وخلق دوافع التقدم وتحسين الأداء والانجاز، وإظهار قيمة الكتاب المدرسي كمادة مرجعية لهم واكتساب المعلومات والخبرات المتبادلة.
وأشار حسن إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.
وقال أحمد موسى، إن المسابقة أقيمت بالتعاون بين اتحاد الطلاب والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، حيث تم إجراؤها بهدف تشجيع الطلاب على التفوق العلمي وتنمية روح الولاء والانتماء والتنافس والإبداع بينهم.
وأضاف أن الاتحاد العام يبعث رسالة شكر وتقدير لكل أم وأب ومعلم ومعلمة ساهم في تربية أبناءه للوصول لهذه المسابقة حيث فاز الجميع على المستوى الإنساني بتبادل الخبرات واكتساب قيم السلوك الطيب والتنافس الشريف للوصول لهذا المستوى المتميز في المسابقة متمنيًا للطلاب دوام النجاح والترقي.
وجاء في المركز الأول مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واحتلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث مديرية أسيوط التعليمية، يليها مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالمركز الرابع، بينما جاء بالمركز الخامس والأخير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

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