القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:50 م
ماجد حبته
ماجد حبته

ليالى الرعب فى فيينا

ليالى الرعب فى فيينا
dostor.org/2568943


السلطات النمساوية قامت، مؤخرًا، بتفكيك خلية إرهابية كانت تخطط للهجوم على القطارات فائقة السرعة التى تربط بين ألمانيا والنمسا. وحسبما ذكرت جريدة «كرونن تسايتونج»، فى تقرير نشرته أمس الأربعاء، قامت وحدة أمنية خاصة باقتحام وحدة سكنية فى فيينا، وتم القبض على عناصر تلك الخلية.
فيينا «الحمراء» التى حكمها اليسار لفترة طويلة، معروفة بماضيها الإمبراطورى وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها ١.٩ مليون نسمة، يختبئ بينهم مواطن مصرى «سابقًا»، يتلقى مكافآت نهاية خدمته، أو استعماله، والتى كان آخرها اختياره عضوًا فى «المفوضية العالمية لسياسات المخدرات». مع أن نظرة سريعة على مؤهلاته وسابق خبراته، تكفى لإدراك أن علاقته بالمخدرات قد لا تخرج عن تجارتها أو تعاطيها!.
الكشف عن خلية النمسا الإرهابية، حسب الجريدة النمساوية السابق ذكرها، تم بالتنسيق بين المخابرات الألمانية والنمساوية، وأظهرت التحقيقات الأولية أن تلك الخلية تابعة لتنظيم داعش، وكانت تستهدف تفجير القطارات الرابطة بين ميونخ وبافاريا ونوربرج، للإيقاع بأكبر عدد من القتلى، ضمن سلسلة هجمات إرهابية فى جميع أنحاء أوروبا، خاصة على مسار خطوط السكك الحديدية، ردًا على قيام تلك الدول بمحاربة التنظيم. والأهم من ذلك كله أن المتهم الرئيسى عراقى الجنسية، متزوج وله خمسة أطفال، ينتمى إلى تنظيم داعش، وهو الآن فى ضيافة ضباط مكافحة الإرهاب فى الداخلية النمساوية.
حيثما ظهر الإرهاب، فتش عن الولايات المتحدة. والثابت، هو أن العلاقات الأمريكية النمساوية تشهد حالة من الفتور، لم تنهها زيارة رسمية إلى واشنطن، استمرت ثلاثة أيام، قام بها المستشار النمساوى، فى فبراير الماضى، التقى خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وجون بلتون، مستشار الأمن القومى، وإيفانكا ابنة الرئيس وزوجها جاريد كوشنر، باعتبارهما مستشارين للرئيس الأمريكى. وعليه، لا نجد مانعًا من الربط بين استهداف الإرهاب لفيينا ومطالبة الرئيس النمساوى، ألكسندر فان دير بيلين، الأوروبيين بالتوقف عما وصفه بـ«الرقص على مزمار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب»، وتشديده على أن الولايات المتحدة «تجاوزت كل الحدود»، ومناداته بضرورة اتباع سياسة أوروبية أكثر استقلالية.
المطالبة النمساوية بعدم الرقص على مزمار ترامب، ليست جديدة. إذ كان نيكولاس مارشيك، مندوب النمسا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى، قد قال خلال تقديم برنامج رئاسة بلاده للاتحاد، إن «روسيا تلعب دورًا أساسيًا فى الاستقرار والأمن فى أوروبا والعالم، وإن مهمة النمسا هى تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وروسيا». ويمكنك أن تضيف إلى ذلك أن شركة «هواوى»، التى طالبت الولايات المتحدة حلفاءها بعدم التعامل معها، أعلنت منذ أسابيع أنها تعتزم افتتاح فرع لها فى فيينا، سيكون هو الأول من نوعه خارج الصين. بالإضافة إلى أن «هواوى»، كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، لديها صفقات مع مجموعات الاتصالات الثلاث الكبيرة فى النمسا. وسبق أن أشار بان ياو، الرئيس التنفيذى لأنشطة «هواوى» فى النمسا، إلى أن الشركة تتفاوض مع تلك المجموعات على إنشاء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس من التليفونات المحمولة.
دخلنا على كوكب «تويتر» منتظرين أن نجد تعليقًا من المواطن المصرى، سابقًا، الذى ما زال مختبئًا فى فيينا، ويواصل من هناك تلقيه مكافآت نهاية خدمته، أو استعماله. غير أننا وجدناه غارقًا حتى أذنيه فى مستنقع الإرهاب، ويشير إلى أنهم، أى هذا الشخص وعدد من أمثاله، يحتاجون، وبشدة، إلى «لجنة للعدالة الانتقالية» فى مصر «لنخرج من عباءة الماضى». وبعدها أعاد مشاركة تغريدة سابقة، اعتاد أن يلوك (أى يمضغ) محتواها، حين يسقط إرهابى أو يمسسه سوء: «القمع لم ولن يكون الحل. كما أقول دومًا: الأوطان تبنى بالحرية لا بالبطش، وبالعلم لا بالجهل، وبالشفافية لا بالتدليس، وبالشراكة لا بالإقصاء، وبالأمل لا بالخوف». ولا نعرف لماذا لم يكتب تلك النصيحة باللغة الإنجليزية، حتى تستطيع السلطات النمساوية الاستفادة منها. كما لا نعرف لماذا أصابه الخرس، فى ديسمبر الماضى، حين ألقت الشرطة النمساوية القبض على ٢٢ عراقيًا وسوريًا، بينهم أطفال، داخل شاحنة بالقرب من الحدود مع المجر.
بين قصص وحكايات التراث العريق لماضى النمسا الإمبراطورى، يقف الأوبريت الموسيقى «الأرملة الطروب» بين ألمع الأيقونات المستوحاة من تراث فيينا الموسيقى. وما زال يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، منذ عرضه الأول سنة ١٩٠٩ وعلى امتداد ١١٠ سنوات تم عرضه فى مختلف دول العالم، لأكثر من ٢٠ ألف مرة، استضافت دبى آخرها، الشهر الماضى، بينما تواصل دويلة قطر، للعام السادس على التوالى، تمويل نسخة بائسة، وحقيرة من رائعة «فرانتز ليهار»، يلعب بطولتها المواطن المصرى سابقًا، محمد البرادعى، بينما يجلس عزمى بشارة فى «كمبوشة» لتولى مهمة «تلقين» المذكور وباقى الممثلين!.

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