مدير النشاط الرياضي بالأهلي: نثق في فريق رجال السلة

حرص رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي على حضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة السلة استعدادا لمواجهة سموحة يوم الخميس في مرحلة الـ"بلاي أوف" بدوري السوبر للمحترفين لمساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة الهامة.

وعقد عبدالقادر جلسة مع اللاعبين أكد خلالها إن الفريق يملك المقومات اللازمة للظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة يوم الأحد القادم.

وأكد مدير عام النشاط الرياضي على الثقة الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين ودعمهم من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة، لافتا إلى إن الجميع يساند الفريق من أجل تحقيق اللقب.

وتأكد غياب أحمد السلعاوي، لاعب الفريق عن المباريات لنهاية الموسم بعد جراحة الركبة التي خضع لها خلال الساعات الماضية.

وأكدت التقارير الطبية الخاصة بالسلعاوي حاجته لعدة أسابيع من التأهيل والعلاج الطبيعي بعد إجراء جراحة في الغضروف الخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وحرص الجهاز الفني ولاعبي الفريق على الاطمئنان على اللاعب بعد إجراء الجراحة ومساندته لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها بعد الإصابة.