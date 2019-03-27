مدرب يد الأهلي يرفع الحمل البدني للاعبين

قرر السلوفيني نيكولا مراكوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي رفع الحمل البدني للاعبي الفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم 4 إبريل المقبل.

ويرغب الجهاز الفني في الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى من الجاهزية، بعد العودة الى التدريبات عقب فترة الراحة التي حصلوا عليها لمدة ثلاثة أيام منذ مباراة سموحة الأخيرة في الدوري.

ويعمل ماركوفيتش والجهاز المعاون على وضع خطة الاستعداد المناسبة للمباراة التي من المقرر أن تقام في مدينة وجدة المغربية، ويشارك بعدها الفريق في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.