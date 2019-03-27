مفوضية اللاجئين: وصول أولى الرحلات الجوية الإغاثية لموزمبيق

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين وصول أولى رحلاتها الجوية الإغاثية، اليوم، إلى عاصمة موزمبيق مابوتو والتي تحمل مواد إغاثية لدعم المتضررين من إعصار إيداي الذي ضرب موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي.

وذكرت المنظمة في بيان أن نقل هذه الإمدادات سيتم على الفور إلى منطقة بيرا في موزمبيق، والتي تعد إحدى أكثر المناطق تضررا من الإعصار.

وأشارت المنظمة إلى أن الجسر الجوي الإغاثي الذي ستقوم به سيتكون من ثلاث رحلات جوية، بهدف إغاثة حوالي 30 ألف شخص في البلدان الثلاثة، موضحة أن هذه المساعدات يتم نقلها من مخزونات المنظمة في دبي.

وأضافت أنه من المقرر وصول الرحلتين الأخريين إلى زيمبابوي ومالاوي هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ التابعة لها بدأت في الوصول إلى المناطق المتضررة، ويجرى حاليا نشرها لدعم الاستجابة وكذلك لتولي مهام التنسيق بين الوكالات لحماية الأشخاص الذين يواجهون آثار الكارثة.