ميركل تلتقي تلميذات بمناسبة "يوم الفتيات"

التقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عددا من التلميذات من برلين وذلك قبل بدء احتفالات "يوم الفتيات".

وقالت ميركل اليوم الأربعاء، إن المشاركة في "يوم الفتيات" يعتبر للكثيرات بداية الانشغال باختيار الوظيفة، مشيرة إلى أن واحدة من كل ثلاث مشتركات بدأت في الأعوام الماضية تدريبا لدى شركة كانت قد تعرفت عليها في وقت سابق في إطار فعاليات "يوم الفتيات".

تجدر الإشارة إلى أن "يوم الفتيات" الذي ستنطلق فعالياته غدا الخميس، يساعد الفتيات في التوجه الوظيفي كما يقرب إليهن الوظائف التي لا يزال يهيمن عليها الرجال حتى الآن.

وساقت ميركل مثالا على ما تقوله بالإشارة إلى أن نسبة النساء بين الأشخاص الذين بدأوا تدريبا مزدوجا في العام الماضي في مجال تكنولوجيا المعلومات، بلغت 6ر7% فقط.

وتدعو ميركل تلميذات إلى الحضور إلى دار المستشارية منذ عام 2006 للفت الانتباه إلى فعاليات "يوم الفتيات"، وقد استقبلت ميركل هذه المرة 24 فتاة من مدارس مختلفة في برلين.

في المقابل، يجري منذ عام 2011 إقامة ما يعرف بـ"يوم الأولاد" في كل أنحاء ألمانيا حتى يتعرف خلاله الشباب الصغير على المهن التي يُفْتَرَض أنها نسائية.