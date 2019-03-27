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سياسي
الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:56 م

رئيس "النواب": لا يمكن استنساخ الحزب الوطني

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
أ ش أ
dostor.org/2568936

قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إنه لا يوجد لدى البرلمان أي تشريع لحل الأحزاب على الإطلاق، مؤكدا أن مجلس النواب يؤكد أهمية دعم الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان، في إطار التشجيع على التعددية الحزبية، وعدم عودة زمن الحزب الواحد الذي يمثل خطرا على الحياة السياسية في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الرابعة التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

وأضاف عبد العال:"لا يوجد إطلاقا تشريع لحل الأحزاب. موقفي واضح ومعلن دائما أننا نشجع الأحزاب السياسية وندعم التعددية السياسية. وبحكم تركيبتي المهنية لا يمكن أن أقبل نموذج الحزب الواحد، ولا يمكن استنساخ نظام الحزب الوطني. لن يسود حزب واحد ووحيد الحياة السياسية في مصر".

وتابع عبد العال: "هذه مرحلة انتهت ولا أود أن أستذكر ما جلبته من مضار على هذه الدولة. لا بد من تعددية وتعدد للآراء"، مضيفا: "لكن في نفس الوقت الأحزاب المتقاربة فكريا لا بد أن تندمج مع بعض، كما حدث في تجارب مرت بها أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا، وقادت إلى استقرار الحياة السياسية ما بين حزبين رئيسيين".

وقال رئيس مجلس النواب: "الحزب الواحد أمر سيء وخطر على أي دولة في العالم"، موضحا: "الدليل على أننا معنيون بالتعددية الحزبية هو حديثي عن أهمية دعم الدولة للأحزاب ماليا حسب تمثيلها في المجلس النيابي".

وتابع عبد العال: "لا حياة ديمقراطية بلا أحزاب. وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك قانون لحل الأحزاب. هذا حدث مرة واحدة عام 1953 بقرار من مجلس قيادة الثورة، والتاريخ لا يعيد نفسه على الإطلاق".

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