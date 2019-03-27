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الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:46 م

أطباء بلا حدود: استقبلنا 7938 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن

أطباء بلا حدود: استقبلنا
أ ش أ
dostor.org/2568934

قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، إن مرافقها الصحية في محافظات عمران وحجة وإب وتعز باليمن استقبلت ما يصل إلى 7938 حالة مشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا، خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى 26 مارس الجاري.
وأشارت المنظمة - في بيان صدر في جنيف اليوم الأربعاء - إلى أن عدد المرضى الذين عالجتهم ارتفع من 140 إلى ألفي مريض أسبوعيا، في الوقت الذي أظهرت فيه الاختبارات التشخيصية السريعة خلال تلك الفترة ارتفاع النسبة المئوية للحالات الإيجابية للإصابة بالكوليرا من 58% إلى 70%.
ولفتت المنظمة إلى أنها تعمل على زيادة أنشطتها واستجابتها الإنسانية والطبية في اليمن، وذلك لمواجهة مرض الكوليرا، خاصة في ظل ازدياد عدد حالات الإصابة الجديدة في محافظات عمران وحجة وإب وتعز.
وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن حسن بوسنين إن معدل هجوم الكوليرا مرتفع بشكل خاص في هوت بمحافظة عمران، منوها بأن زيادة حالات الإصابة يثير القلق، خاصة أن موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع العام لم يبدأ بعد.

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