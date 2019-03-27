"الكاراتيه" يجرى مراسم القرعة للفرق المصرية بالبطولة العربية

أكد سيد نصر عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه ومدير البطولة العربية الثانية للأندية التى تجرى مراسم القرعة للفرق المصرية، مساء اليوم الأربعاء، وتستمر البطولة حتى 31 مارس الجارى على ملعب الصالة المغطاة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى بمشاركة 48 ناديا ومركزا للشباب.



أرسل محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، دعوة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضور حفل افتتاح البطولة، الذى سوف يقام فى تمام الساعة الخامسة من مساء بعد غد الجمعة، كما أرسل دعوة مماثلة للمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مشيرا إلى أن الاتحاد دعا أيضا رؤساء الأندية المشاركة فى البطولة ومجالس إدارات الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية لحضور الحفل ومنافسات البطولة.



يشار إلى أن جميع الفرق العربية المشاركة فى البطولة وصلت أمس الثلاثاء.