أوامر بمنع اللاعب من مغادرة النادي.. تفاصيل خناقة رئيس الزمالك وكهربا قبل القمة
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم على ملعب النادي حالة من التوتر قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز.
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم على ملعب النادي حالة من التوتر قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز.
شهد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، فعاليات المؤتمر الجماهيرى، تحت عنوان "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة. وجاء ذلك بحضور الدكتورة ...
زارت نانسي كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لها، مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية الأمريكية. وأشادت القنصل الأمريكي، ...
عقدت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، بالتعاون مع كلية التمريض، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ...