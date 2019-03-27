باريس سان جيرمان يستهدف ضم البرتغالي فلورنتينو بـ60 مليون يورو

أعلنت صحيفة آس الرياضية الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يتفاوض لضم لاعب الوسط البرتغالي الشاب المحترف بصفوف بنفيكا، فلورنتينو لويس في الصيف المقبل مقابل 60 مليون يورو.



وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستعد هامة للغاية لكتيبة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي يسعى لتدعيم خط وسط ميدانه الدفاعي، خاصة مع الرحيل المرتقب لأدريان رابيو.



وتم تصعيد فلورنتينو، المولود في لشبونة، للفريق الأول لبنفيكا هذا العام، وخاض منذ ذلك الحين 7 مباريات مع المدرب الجديد للفريق، برونو لاجي.



ويمتد عقد اللاعب مع "النسور" حتى 2023، وتصل قيمته السوقية حاليًا لـ10 ملايين يورو.