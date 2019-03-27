عبدالعال: أقسم بالله العظيم الرئاسة لم تتدخل في التعديلات الدستورية

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية لم تتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية المقترحة.



وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية اليوم الأربعاء: "أقسم بالله العظيم أن الرئاسة لم تتدخل في التعديلات الدستورية"، مضيفا أن المجلس كان يتلقى مقترحات بالتعديلات من مختلف طوائف الشعب المصري، إلا أن المجلس أخذ على عاتقه أن تسير هذه التعديلات في إطارها التشريعي السليم".

وأوضح أن الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة أمامها طريق طويل، مضيفا أننا سنعقد غدا الخميس أخر جلستين للحوار المجتمعي صباحا ومساء، ليكون بذلك قد غطى كافة أطياف الشعب المصري، مطالبا رؤساء الأحزاب السياسية بانتظار خروج المنتج النهائي لصياغة هذه التعديلات.