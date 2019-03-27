قبول استئناف الاتفاق السعودي ضد إيقاف حسين السيد

أعلن نادي الاتفاق، المنافس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين"، اليوم الأربعاء، رفع الإيقاف عن لاعبه المصري حسين السيد، وقبول الاستئناف المقدم لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، اتخذت قرارا بإيقاف حسين السيد أربع مباريات، على خلفية الاشتباك الذي جرى خلال مباراة فريقه أمام النصر، التي انتهت بفوز الأخير 3 -.2

وكتب الاتفاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "قبول استئناف نادي الاتفاق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم والصادر بإيقاف اللاعب حسين السيد 4 مباريات".

وأضاف: "سيكون اللاعب قادرًا على المشاركة في المباراة المقبلة يوم الخميس أمام القادسية".

يذكر أن الاتفاق يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة.