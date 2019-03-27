مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1396 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأربعاء، عن تمكنه من انتزاع 1396 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، زرعتها الميليشيا الحوثية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن المركز تمكن من انتزاع 38 لغمًا مضادًا للأفراد و589 لغمًا مضادًا للدبابات و696 ذخيرة غير متفجرة و73 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الثالث 1396 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 51،548 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.