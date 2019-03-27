اللجنة القُنصلية المصرية الإماراتية تبحث ملفات التعاون الثنائي

عُقدَت الدورة الرابعة للجنة القُنصلية المصرية - الإماراتية المُشتركة بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بأبوظبي.



وقالت الخارجية، اليوم الأربعاء، إن السفير ياسر هاشم مُساعد وزير الخارجية للشئون القُنصلية والمصريين في الخارج ترأس الجانب المصري ومن الجانب الإماراتي منصور الفهيم مُستشار وزير الخارجية الإماراتي للشئون القُنصلية، وبمُشاركة السفير شريف البديوي سفير مصر بالإمارات، وممثلي الجهات المعنية بالبلدين.



وبحث الجانبان أبرز موضوعات التعاون الفني الثُنائي وتبادُل الخبرات في المجال القُنصلي، بالإضافة إلى مختلف المجالات المرتبطة بأوضاع المواطنين المُقيمين في كلتا الدولتين الشقيقتين مثل تأشيرات الدخول، وأوضاع العمالة المصرية في دولة الإمارات.

وبحثت اللجنة أحوال المواطنين بسجون الدولتين، وموضوعات التعاون القضائي خاصةً مع قُرب عقد اللجنة القضائية المُشتركة بين الجانبين، والتصديقات على المُستندات المُعتمدة لدى الدولتين، فضلًا عن التعاون العلمي وتبادُل الطلاب.

وتوجه الوفد المصري بالشُكر للجانب الإماراتي، لمُساهمة جهودهم مؤخرًا في عملية إعادة الصيادين المصريين إلى أُسرهم، عقب إحتجاز السُلطات الإيرانية لهم في مياه الخليج العربي.

وأكد الجانبان، في ختام أعمال اللجنة القُنصلية، على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في مختلف المجالات القُنصلية بين البلدين، ومُتابعة مختلف ملفات التعاون الثُنائي في هذا المجال، والتي سيتم بحثها خلال الدورة القادمة للجنة القُنصلية المُقرَر عقدها بالقاهرة.