السيسى: حريصون على تطوير العلاقات الأخوية والتاريخية مع الإمارات

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، والتي تعد نموذجا يحتذى به بين الدول العربية، مؤكدا الحرص على استمرار تطوير تلك العلاقات بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر رأس التين بالإسكندرية، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



عقد الرئيس والشيخ محمد بن زايد لقاء ثنائيا أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، ورحب الرئيس السيسى، في بداية اللقاء، بالشيخ محمد بن زايد، مؤكدا المكانة العالية التي تحظى بها دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لدى الشعب المصري.



وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال المباحثات، عن سعادته بزيارة مصر، مشيرا إلى ما تحظى به من تقدير واحترام لدى القيادة والشعب الإماراتي، وأكد اهتمام الإمارات بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر في ظل دورها المحوري في دعم الاستقرار والأمن فى المنطقة.



وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل دفع التعاون الثنائي على مختلف الاصعدة، واستعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية بما يهدد استقرار وأمن شعوبها.



وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الإسكان والرى والتجارة والصناعة.