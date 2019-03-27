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محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:00 م

محافظ الجيزة يكلف بتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمصالح الحكومية

أحمد راشد محافظ الجيزة
أحمد راشد محافظ الجيزة
أ ش أ
dostor.org/2568884

وقعت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في إطار مبادرة "كل نقطة بتفرق" بمشاركة مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف والشباب والرياضة والري والتضامن الاجتماعي والكنيسة المصرية.
وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، سكرتير عام المحافظة، بتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بجميع المصالح الحكومية والمساجد والكنائس والمدارس خلال فترة وجيزة وذلك تفعيلًا للمبادرة، مشيرًا إلى أن المياه تمثل قيمة كبيرة في حياتنا ولابد من الحفاظ عليها وتغيير السلوكيات الخاطئة في استخدامنا للمياه.
وأكد راشد أن المبادرة تأتي في إطار الإيمان بأن الحفاظ على المياه مسئولية مجتمعية مشتركة بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
حضر توقيع البروتوكول الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
وعلى هامش البروتوكول، تم تكريم اثنين من المشاركين النشطاء فى الاسبوع المائى بقرية برطس مركز ومدينة أوسيم الذى بدأت فاعلياته يوم ٢٢ مارس الجارى للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه،كما تم تكريم 3 من الطلاب الذين قدموا أعمالا بحثية متميزة والفريق الفائز فى دورى المياه وذلك تقديرًا لدورهم الفعال خلال تلك الفاعلية.

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