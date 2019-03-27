ننشر نتيجة قرعة الحج السياحي
تنشر "الدستور" روابط الوصول للمواقع الثلاثة التى خصصتها وزارة السياحة، لكى يتمكن المواطنيين من معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي.
لزيارة الموقع الأول اضغط هنا
لزيارة الموقع الثاني اضغط هنا
لزيارة الموقع الثالث اضغط هنا
تنشر "الدستور" روابط الوصول للمواقع الثلاثة التى خصصتها وزارة السياحة، لكى يتمكن المواطنيين من معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي.
لزيارة الموقع الأول اضغط هنا
لزيارة الموقع الثاني اضغط هنا
لزيارة الموقع الثالث اضغط هنا
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