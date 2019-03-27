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الثقافة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 05:44 م

ختام فعاليات مهرجان المسرح العربى بـ"أكاديمية الفنون"

ختام فعاليات مهرجان
حسام الضمرانى
dostor.org/2568874

اختتمت أكاديمية الفنون فعاليات مهرجان المسرح العربي (زكى طليمات) في دورته الـ36، بعد أسبوعين من الزخم الفني الممتع والمتميز في ظلال مسرح على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية؛ بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس الأكاديمية، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية.

وبدأ الحفل بعرض مسرحي لطلاب المعهد ثم فيلم تسجيلي يستعرض الكواليس والروح التي سادت المهرجان، وأعقب ذلك تكريم لجنة التحكيم المكونة من "الفنان محمد رياض، والمخرج محمد سلامة، والمؤلف وليد يوسف، والمنتج محمد الجبيلى، والدكتور نبيل الحلوجى، والمخرج أحمد شفيق، والدكتور جيهان الناصر، والدكتور مصطفى جاد، وصفوت الغندور، وياسر علام".

كما تم تكريم مجموعة من الطلاب المشاركين بأعمال فنية تشكيلية، وأعلن الفنان محمد رياض جوائز لجنة التحكيم وكانت كالتالي: جائزة أفضل ديكور فاز بها مناصفة نورا محمد وأحمد هشام عن عرض "الشاطئ"، وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني فاز بها مناصفة نهال كمال عن عرض "الطوق"، وشريهان الشاذلي عن عرض "جبر الخواطر"، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني فاز بها محمد محسن عن عرض "يوم من زمانهم"، وجائزة أفضل ممثلة دور أول فازت بها آية خميس عن عرض "الطوق"، وجائزة أفضل ممثل دور أول فاز بها مناصفة عبد الرحمن القليوبى عن عرض "وليمة عيد"، ونادر الجوهري عن عرض "الجميلة والوحش"، وجائزة أفضل مخرج فاز بها ضياء زكريا عن عرض "الشاطئ"، وجائزة أفضل عرض فاز بها عرض "الشاطئ".

وفى محاول لتشجيع الطلاب وحثهم على بذل المزيد من المجهود والإبداع؛ قدم كل من الفنان محمد رياض، والمؤلف وليد يوسف والمخرج محمد سلامة مجموعة من الجوائز المالية لباقة من الطلاب المتميزين.

ختام فعاليات مهرجان المسرح العربى بـ"أكاديمية الفنون"
ختام فعاليات مهرجان المسرح العربى بـ"أكاديمية الفنون"
ختام فعاليات مهرجان المسرح العربى بـ"أكاديمية الفنون"
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