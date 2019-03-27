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اقتصاد
الأربعاء 27/مارس/2019 - 05:44 م

"أرامكو" تستحوذ على 70% من "سابك" بـ259 مليار ريال

أرامكو تستحوذ على
dostor.org/2568873

أعلنت اليوم أرامكو السعودية، توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية، والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءا من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو السعودية عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية. فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

يشار إلى أن شركة سابك والتي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، تدير أعمالًا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة.

وبلغ في عام 2018م إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار أمريكي، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار أمريكي، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار أمريكي.

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