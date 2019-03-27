الحزب الحاكم بالجزائر يدعم عزل الرئيس بوتفليقة

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، اليوم الأربعاء، دعم دعوة رئيس أركان الجيش قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب ظروفه الصحية.





وشددت اللجنة المركزية بالحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على أن تفعيل المادة 102 من الدستور بداية شرعية ودستورية تساعد في تأمين الوطن من المخاطر الحالية، جراء استمرار التظاهرات الشعبية، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وكان قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش طالب أمس بتفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة السياسية الحالية التى تمر بها البلاد باعتبارها حلا مقبولا من الأطراف السياسية في البلاد.