إغلاق 8 منشآت طبية لمخالفاتها شروط التراخيص والجودة في مطروح

أصدر محافظ مطروح مجدى الغرابلي، قرارا بإغلاق 8 منشآت طبية خاصة لوجود بعض المخالفات بها كعدم الحصول على تراخيص أو لعدم الالتزام بالمعايير المحددة للجودة الطبية، وذلك بعد عرض تقرير بنتائج الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية الصحة بالمحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محسن طه، في تصريح اليوم الأربعاء، أن المديرية شنت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل تحاليل بمدن المحافظة، لمراجعة تراخيصها والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها، ومدى التزامها بالمعايير حرصًا على صحة المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن قرارات ما بين الغلق الإداري وتحرير إنذارات ومحاضر لـ 8 منشآت طبية، ضمت مراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل مع إعطائهم مهلة لحين توفيق أوضاعها وتلافى كافة المخالفات، مشيرًا إلى استمرار إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور الدوري للتأكد من تلافي الملاحظات، وأنه في حالة عدم تلافيها الملاحظات سيتم إغلاق تلك المنشآت نهائيا، طالما ثبت مخالفتها لقواعد وزارة الصحة المعمول بها والقانون.