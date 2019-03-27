محامي شيرين: حالتها النفسية السيئة وراء عدم حضورها تحقيق "الموسيقيين"

انتهت منذ قليل، الجلسة الأولى من تحقيقات نقابة المهن الموسيقية حول وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء بسبب أزمة حفلها الغنائي الأخير بالبحرين.



وقال حسام فاروق، محامي شيرين، لـ"الدستور"، إن السبب وراء عدم حضورها جلسة التحقيقات اليوم يرجع إلى سوء حالتها النفسية بسبب الهجوم الشديد التي تعرضت له خلال الأيام الماضية بسبب الفيديو الذي تداول عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت تتحدث فيه خلال حفل البحرين.



وأضاف أن البلاغ المقدم ضد شيرين ليس دليل إدانة لها خاصة وأن الحفل لم تسجل بشكل رسمي من قبل الجهة المنظمة له، مشيرا إلى أن المقطع الذي انتشر لم يكن الحديث الكامل له بل انتشر من قبل قنوات تبث من تركيا من أجل إثارة الجدل في مصر.



وحضر التحقيق اليوم كل من المحامي حسام لطفي، كوكيل عن شيرين، والدكتور علاء سلامة، عضو مجلس إدارة النقابة ورئيس لجنة العمل، وعلاء عامر، شئون قانونية النقابة، والمستشار عبد الرحمن سعد، مستشار مجلس الدولة.



يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارًا عاجلًا بإيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن الغناء يوم الخميس الماضي، وإحالتها إلى التحقيق في التصريحات التي نُسبت إليها، وتمثّل إضرارًا بالأمن القومى المصري، خلال حفلها الأخير بالبحرين.