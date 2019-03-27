القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

فن
الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:09 م

محامي شيرين: حالتها النفسية السيئة وراء عدم حضورها تحقيق "الموسيقيين"

شيرين
شيرين
حسن أمين
dostor.org/2568863

انتهت منذ قليل، الجلسة الأولى من تحقيقات نقابة المهن الموسيقية حول وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء بسبب أزمة حفلها الغنائي الأخير بالبحرين.

وقال حسام فاروق، محامي شيرين، لـ"الدستور"، إن السبب وراء عدم حضورها جلسة التحقيقات اليوم يرجع إلى سوء حالتها النفسية بسبب الهجوم الشديد التي تعرضت له خلال الأيام الماضية بسبب الفيديو الذي تداول عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت تتحدث فيه خلال حفل البحرين.

وأضاف أن البلاغ المقدم ضد شيرين ليس دليل إدانة لها خاصة وأن الحفل لم تسجل بشكل رسمي من قبل الجهة المنظمة له، مشيرا إلى أن المقطع الذي انتشر لم يكن الحديث الكامل له بل انتشر من قبل قنوات تبث من تركيا من أجل إثارة الجدل في مصر.

وحضر التحقيق اليوم كل من المحامي حسام لطفي، كوكيل عن شيرين، والدكتور علاء سلامة، عضو مجلس إدارة النقابة ورئيس لجنة العمل، وعلاء عامر، شئون قانونية النقابة، والمستشار عبد الرحمن سعد، مستشار مجلس الدولة.

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارًا عاجلًا بإيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن الغناء يوم الخميس الماضي، وإحالتها إلى التحقيق في التصريحات التي نُسبت إليها، وتمثّل إضرارًا بالأمن القومى المصري، خلال حفلها الأخير بالبحرين.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أكثر من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 6 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

الآن

رئيس الأركان الجزائري: الجيش لن يحيد عن مهامه الدستورية

السيسي وولي عهد أبو ظبي يوقعان اتفاقيات تعاون بين مصر والإمارات

الباز: ذهاب خالد أبو النجا وعمرو واكد للكونجرس استقواء بالخارج على مصر

عبدالعال يرد على ملاحظات "السادات": ندير حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا

ads
الأكثر قراءة

جروس يركز على اللعب من لمسة واحدة في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

"والنبي يا بابا هيموتوني إديهم اللي عايزينه".. 3 ذئاب بشرية يقتلون طفل مقابل "تمثالين"

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. نائب محافظ أسوان يشهد فعاليات "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

بالصور.. القنصل الأمريكي تزور منطقة اللسان برأس البر

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

رياضة

أوامر بمنع اللاعب من مغادرة النادي.. تفاصيل خناقة رئيس الزمالك وكهربا قبل القمة

باريس سان جيرمان يستهدف ضم البرتغالي فلورنتينو بـ60 مليون يورو

قبول استئناف الاتفاق السعودي ضد إيقاف حسين السيد

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

جروس يركز على اللعب من لمسة واحدة في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

"والنبي يا بابا هيموتوني إديهم اللي عايزينه".. 3 ذئاب بشرية يقتلون طفل مقابل "تمثالين"

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

كشكول

نقل طالب للمستشفى بعد تمزيق وجهه بـ"موس" داخل المدرسة بالغردقة

اختبار إملاء لطلاب الفرقة الرابعة بدار علوم القاهرة

لغة عربية "جرجا" تستعد لزيارة هيئة الجودة والاعتماد

"التعليم" تستضيف الخبير التعليمي المصري في اليابان الدكتور حسين زناتى

هندسة المطرية بحلوان تنظم مسابقة الإنشاءات الصعبة

الأمصار

السعودية.. إقرار نظام للذوق العام يحظر ارتداء ملابس غير محتشمة

بالصور.. محمد بن زايد يصل إلى الإسكندرية

عريقات يتوقع اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة

بعد دعوة الجيش إلى عزل بوتفليقة.. منع 100 شخص من مغادرة الجزائر

"برشلونة" يبدأ مفاوضاته لضم المهاجم الصربي يوفيتش

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎