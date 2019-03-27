أسامة العبد: علينا أن نتضامن فى نقل رحمة النبى إلى العالم

أعرب رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، عن افتخاره بمستوى المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم في دورتها الـ٢٦.



وقال العبد، خلال كلمته في فعاليات الحفل الختامي من مسابقة القرآن الكريم العالمية في نسختها السادسة والعشرين، المقامة لأول مرة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن حافظ القرآن الكريم لا يعرف تطرفا ولا تشددا، مناشدا بالتحلي بروح السماحة والمحبة والعدل لأن هذا هو الإسلام، مؤكدا أنه "علينا أن نتضامن في نقل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى كل العالم".



وأشاد الدكتور أسامة العبد، بصوت المتسابق عبد العزيز شعبان، الذي قدم آيات من الذكر الحكيم، بطريقة الشيخ الحصري، مطالبا وزارة الأوقاف ومسجد الحصري بتنمية هذه المدرسة القويمة.