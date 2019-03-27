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رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 05:29 م

جروس يركز على اللعب من لمسة واحدة في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

جروس يركز على اللعب
أ ش أ
dostor.org/2568856

ركز السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، خلال التدريبات الفريق اليومالأربعاء بملعب النادي، على إتقان اللاعبين عمليه التمرير السريع تحت ضغط، واللعب من لمسه واحدة في مربع صغير بالملعب.
وقام جروس - خلال المران - بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتأدية هذه الفقرة، وتابع بنفسه هذه التقسيمات.
ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة الأهلي، المقرر لها السبت المقبل، 30 مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد جروس، محاضره فنيه سريعة على اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم، وشرح جروس للاعبين بعض الجمل الفنية المعينة التي ستنفذ بالمران، مطالبًا الجميع ببذل قصاري جهد.
وخصص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري جروس، فقرة تأهيل خاصة ببداية المران، عبارة عن إطالات وركض خفيف في مساحة صغيرة، تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال.
وقام جروس ومعاونه، وكولي ادو، محلل الأداء والتأهيل بالفريق، بمتابعة هذه الفقرة، للوقوف على المستوى التأهيلي والقياس البدني للاعبين.
فيما انتظم أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك، بالتدريبات الجماعية المقامة بملعب النادي، جاءت مشاركة زيزو، في تدريبات اليوم، عقب تأديته تدريبات بالجيم أمس الثلاثاء، بسبب شعوره بالإجهاد.،بناءا على تعليمات الجهاز الفني للفريق.
وحصل حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق، على راحة من التدريبات الجماعية المقامة، وخصص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، فقره تأهيل خاصة لحازم إمام يؤديها بجمانيزيوم النادي، على هامش تدريبات اليوم، وفقًا لبرنامج وضع له، لتجهيزه لمباراة السبت المقبل، أمام الأهلي.

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