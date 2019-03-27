رئيس مكتب «نورديك ووتر» السويدية بمصر: تعاون مع العربية للتصنيع وافتتاح محطتين عملاقتين للصرف قريبا (فيديو)

كشف المهندس حسن نورالدين، الممثل الإقليمى لشركة «نورديك ووتر» السويدية الرائدة فى مجال معالجة المياه، عن اتجاه الشركة لدعم التصنيع المحلى لعدد من منتجاتها فى مصر، بعد الاتفاق على ذلك مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأرجع «نورالدين»، خلال حواره مع «الدستور»، هذا التوجه إلى ما أصبحت تتمتع به مصر من بيئة جاذبة للاستثمار، فى ظل ما تحقق من مشروعات قومية وتنموية مهمة، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، وكذلك الإمكانيات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع.

وقال لدينا ٣ محطات مياه شرب فى مصرهى - محطة مياه غرب النوبارية، أنشئت من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتعمل بامتياز منذ ٥ سنوات، بطاقة إنتاجية ٨٦ ألف متر مكعب فى اليوم. ومحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة بطاقة ١٦٠ ألف متر مكعب يوميًا، من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. ومحطة مياه سرياقوس بالقليوبية بطاقة ١٤٥ ألف متر مكعب، من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

ونحن على وشك الدخول فى شراكة مع «الهيئة العربية للتصنيع»، لتصنيع عدد من منتجاتنا فى مصر، بنسب تصنيع محلى مرتفعة، خاصة أن شركتنا لا تمتلك مصانع خاصة بها، حيث يتم التصنيع فى بعض الورش والمصانع بالسويد وألمانيا.