بالفيديو.. مدير شركة «إيتوس»: نضع تصميمات غير نمطية للمشروعات.. ولدينا ابتكارات لخدمة مصر

قال حسانين المملوك، المدير العام بشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية «إيتوس»، إن شركته تعاقدت على تنفيذ 15 وحدة ترشيح مياه فائقة الجودة، فى عدد من المحافظات، على أن تنهى ٥ من هذه الوحدات فى السويس خلال شهر رمضان المقبل.



وكشف «المملوك»، عن أن حجم أعمال الشركة يزيد على مليار جنيه فى المشروعات التى تنفذ فى الوقت الحالى، بجانب مليار أخرى رصدت لمشروعات تحت الدراسة، لافتًا إلى أن شركات أجنبية استعانت بـ«إيتوس» لتنفيذ وحدات معالجة فى مصانعها داخل مصر.

قال إن شركتة مصرية ١٠٠٪، تقوم على مجموعة من المبادئ الحاكمة؛ من بينها: وضع تصميمات غير نمطية طبقًا لمتغيرات كل مشروع، وتقديم خدمة جيدة فى مرحلة ما بعد البيع، والعمل بما لديها من كفاءات عالمية على معالجة مياه الصرف الصحى، وتقديم خدمة متميزة بأسعار منافسة، مع تعظيم المنتج المحلى، ومحاولة توفير العملة الصعبة، من خلال محاولتنا إنتاج منتج محلى يفوق نظيره الأجنبى فى الجودة.

ويزيد حجم الأعمال المنفذة للشركة على مليار جنيه، بجانب مليار جنيه مرصودة لمشروعات أخرى تحت الدراسة.