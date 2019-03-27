الجيش اليمنى يسقط طائرة "دون طيار" تابعة لميليشيات الحوثى فى نهم

أكد الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، أنه أسقط ثالث طائرة "دون طيار" تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء خلال الشهر الجارى.



وأوضح الجيش- وفقًا لقناة العربية الحدث الإخبارية- أن وحدة الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السابعة أسقطت الطائرة الحوثية أثناء محاولتها رصد مواقع وتحركات الجيش الوطنى فى مديرية نهم.



وكانت وحدات الدفاع الجوى في المنطقة السابعة، قد تمكنت من إسقاط طائرتين فى وقت سابق خلال الشهر الجاري، إحداهما في حريب نهم شرقي المديرية، فيما الثانية بمحيط جبل القتب.