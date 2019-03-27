بايرن يخوض مباريات أمام ريال مدريد وارسنال وميلان بأمريكا

يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني مباريات تجريبية من العيار الثقيل، خلال معسكره في الولايات المتحدة حيث سيواجه كلا من ريال مدريد الإسباني وارسنال الإنجليزي وايه سي ميلان الإيطالي.

وسيستمر معسكر النادي البافاري في الولايات المتحدة في الفترة بين الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من يوليو المقبل، وستقام مباراة البايرن أمام ارسنال يوم 17 يوليو في لوس انجليس وأمام ريال مدريد في يوم 20 في هيوستن وأمام ميلان يوم 23 في كنساس.

وقد جرى الإعلان رسميا عن هذه المباريات خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ اليوم الأربعاء في مدينة نيويورك، وشارك في المؤتمر ممثلا لبايرن النجم المخضرم لوتار ماتيوس الذي سيرافق النادي البافاري خلال جولته الصيفية ومعه نجوم آخرون من النادي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي رابع جولة يقوم بها النادي البافاري في الولايات المتحدة بعد جولاته في أعوام 2014، و2016، و2018.

وتعد الولايات المتحدة إلى جانب آسيا ولاسيما الصين، السوق الخارجية الأهم بالنسبة لمحتل صدارة الدوري الألماني "البوندسليجا".

من جانبه، قال يورج فاكر، عضو مجلس إدارة البايرن المسؤول عن العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن الرحلة "عنصر مهم في استراتيجيتنا الدولية وتدعم توسيع نطاق علامتنا التجارية على مستوى العالم".

وأضاف:" اكتسبنا تطورا رائعا منذ افتتاح مكتبنا في نيويورك في 2014، ولدينا هناك في الوقت الراهن 32 مليون مشجع بافاري و147 ناديا للمشجعين".

كانت آخر مرة زار فيها النادي البافاري، الولايات المتحدة في 2018، وزار النادي في ذلك العام كلا من فيلادلفيا وميامي، فيما زار النادي في عام 2016 كلا من شيكاغو وشارلوت ونيويورك، وفي 2014، زار نيويورك وبورتلاند وأوريجون.

وإلى جانب نيويورك، يمتلك النادي البافاري مكتبا خارجيا أيضا في شنغهاي بالصين.