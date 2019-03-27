"مصور العاصمة".. وثق ثورتي يناير ويونيو وشهد على تسلل الإخوان للقاهرة

الأربعاء 27/مارس/2019 - 04:44 م

مصطفى عبدالله

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شهد على تاريخ حرج، وثق أحداثه عبر عدسته، كلما تذكرناها أخذتنا معها الى حقائق. دخل البيوت من أبوابها، وعرفته أروقة مكاتب المسئولين، نشأت علاقات صداقة بينه وبينهم، على رأسهم رجال تولوا قيادة محافظة القاهرة.



بدأ رضا فرج، مشواره المهني مع العدسة في عام 1979، وكان ابن الـ 14 من عمره، أجاد تركيب الأحماض على يديه المكونة من ميتول كربونات سلوفيد لتحميض الفيلم الفوتوغرافي وأمسك كاميرات "البلاك والميما" وعاصر التصوير بالأبيض والأسود.



عمل بجريدة الجمهورية، في بداية مشواره في عهد سمير رجب رئيس تحرير الجمهورية، تخصص في تغطية الحفلات والسهرات الهامة "الكِريمة" ليلا مع زميلته "إيفون سعد" حيث يلتقط الصور لفنانين وسفراء ووزراء ومثقفين، وفي النهار كان يعمل في إستديو أبيه بالمطرية.



بزغ نجم رضا فرج، ذو البشرة السمراء والضحكة التي لا تفارقه حتى وهو -حاليًا- ابن الـ 55 عامًا؛ كأحد أشهر مصوري الحفلات والسهرات الخاصة "الكِريمة" والتي مهدت له الطريق الجديد في مكان آخر.



يقول رضا، أنه في إحدى السهرات التقى اللواء أحمد كامل سكرتير عام محافظة القاهرة، ومحمد سلطان مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، في وجود المحافظ عبد العظيم وزير، وطلبوا منه أن ينضم لفريق التصوير بالمحافظة.



رفض "رضا" في بداية الأمر الوظيفة كمصور في ديوان عام محافظة القاهرة، حتى تمكن اللواء "كامل" والسكرتير العام، من إقناعه بأن يعمل في ديوان عام المحافظة كفنان لا موظف.



كان أول عهده مع عبد المنعم وزير محافظ القاهرة، والتي كانت حقبته تتميز بالجولات الكثيرة والزيارات المتعددة، ولعل أهم تغطياته حسبما ذكره مصور الديوان "أحداث الدويقة".



تميزت جولات "وزير" بالمفاجأة دون تحديد خط سير، وأردفها رضا "زي ما بتيجي في دماغه"، الجولات، غالبًا تأتي في ميعاد ثابت بعد صلاة الجمعة، فضلًا عن متابعته للأحداث والفعاليات على مدار الأسبوع.



تحدث رضا عن عبد المنعم وزير بتواريخ وجولات ووثق من خلال عدسته أحلك فترات عاشتها مصر وأضيقها فرج على موظفين بالدولة وقت محاصرتهم وقذفهم بالحجارة داخل مكاتبهم من قبل الأهالي.



ويقول "رضا": "اقتحمت المحافظة وقت، الاضطراب الذي سبق ثورة يناير في عهد عبد المنعم وزير، وصادف الاجتماع التنفيذي الدوري، وفتحت وقتها أبواب المحافظة الخلفية لخروج رؤساء الأحياء ومديري المديريات والمحافظ وكانت فترة صعبة نفسيًا على جميع العاملين بالمحافظة".



واستطرد في ذكر محافظ القاهرة عبد المنعم وزير بان ميزة قوة الشخصية والعند في وقت واحد فكان من المستحيل، أن يلغي فعالية أو أجتماع حتى وقت الاضطراب الأمني.



اصطحب محافظ القاهرة مصور الديوان للمشاوير الخاصة وكانت أبرزها فرح ابنه خالد ورسالة ابنته، فكان مصور العائلة المميز عندهم.

وصف "رضا" بالقوة والصمود وحكى لـ "الدستور" مصور الديوان عن آخر زيارة جمعته بالمحافظ الصلب والتي لا يستطيع أن ينساها، فذكر بان " آخر زيارة لعبدالمنعم لوزير كانت لمكتب حبيب العادلي في عيد الشرطة واهدى فيها درع لحبيب العادلي في 25 يناير من 2011.



اختتمت الثورة أوراقها وجاءت الفترة الانتقالية الخاصة في فترة المشير محمد حسين طنطاوي، وجاء اختيار الإدارة السياسية لعبدالقوي خليفة كمحافظ للقاهرة، والذي لم يستمر في منصبه سوى عام واحد، وكانت مهمته واضحة آنذاك "الحفاظ على المؤسسات، وإنهاء والسيطرة على كافة الاعتصامات من خلال الحديث والمناقشة مع المحتجين".



وأعقب "عبد القوي" أسامة كمال، صاحب الميول الإخوانية، والذي لم يمسك دموعه عند سقوط مرسي وابن الرئيس المعزول في حفلة وداع صورها رضا مصور الديوان والتي قال فيها أن المحافظ أسامة كمال تساقطت فيها دموعه على مرسي، أمام جميع العاملين بالديوان.

لم تتقدم، محافظة القاهرة في عهده، في شيء إلا أبرز ما جاء به تعاقده مع نظافة تركيا بتوريد معدات ثقيلة لنظافة القاهرة بالتبرع.



يقول "رضا" إن فترة أسامة كمال تميزت بالنمطية الإدارية، وكان قليل الجولات، وكان لبقا في التعامل مع الموظفين، ولده سعة الصدر لاستماع الشكاوى.



ويوضح "رضا" أن في عهد "كمال" تم دخول عدد ليس قليل من الموظفين إلى ديوان عام المحافظة بالإضافة إلى اختياره لنواب "مشكوك في انتمائهم للإخوان".



اختتمت حقبة "الإخوان" ونجحت ثورة يونيو في إقصاء الجماعة المشبوهة، وجاءت فترة عدلي منصور والحكم المؤقت ومعه جاء جلال السعيد من وزارة النقل محافظا للقاهرة.



توقف "رضا" في حديثه لبرهة عند جلال السعيد، وأخذ في سرد فترة حكمه بتعلق بالغ، فقال إن أول لقاء جمعه به قال له "انا شعري ابيض عايزه اسود"، اجاد السعيد كسرالجواجز مع الموظفين وكان كثير الود والصداقة معهم.



وجاءت أول مهامه عقب قرار فض رابعة وذهب إلى الخراب والدمار الذي خلفته الجماعة الإرهابية لرفع الأذى ورفع كفاءة الميدان والعقارات المجاورة له. يقول "رضا" أن عدسته وثّقت مشاهد الدمار والخراب والجثث والروث والقمامة نتيجة أفعال الإخوان، وإضرام النيران في كل مكان حتى طالت "بيت الله".



قص "رضا" عن إرجاع الميدان لكفائته بطولات من رجال هيئة نظافة القاهرة، الأمر الذي رآه المصور المنهمك في أحداث المحافظة مستحيل بإرجاعه إلى سابقه وبالفعل بدأ الإصلاح ووجه المحافظ كل الجهات المعنية بغرفة عمليات لرفع القمامة وبدء التعمير للمنطقة.



تميزت جولات، جلال السعيد بالكثرة والتي تصل إلى 4 ساعات، في غاية الإرهاق والتعب وأردف، رضا بأن الجولات كانت سبب في انه حذائه يتمزق في خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر مع المحافظ النشط جلال السعيد.



سرد "مصور العاصمة" أهم مشاريع خاضتها المحافظة فكان سوق الترجمان وإخلاء شارع 26 يوليو وتسير الحركة المرورية ونواة مشروع القاهرة الخديوية وتطوير الميادين وميدان التحرير، أبرز أعماله.



ومن المشروعات الإسكانية "الأسمرات" الصحراء التي كانت جرداء، والتي اعتبرها، رضا المولود الجميل لمشاريع محافظة القاهرة، فهو صورها وقت تخصيصها وحتى الوقت الحالي ووصولها إلى المرحلة الثالثة منها.



تعتبر فترة جلال السعيد، أروع فترات محافظة القاهرة عند المصور، فيقول رضا أنه كان أبرز المترددين على ديوان عام المحافظة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وكان كثير الزيارات وتربطه علاقة طيبة بالمحافظ مشيرًا إلى روح الدعابة التي كان يراها بين محلب والسعيد ومنها عندما يقول له: "يا جلجل".



وكشف "رضا" أن السعيد، أول من وضع نظام المراقبة عبر كاميرات العمومية، وفرضه على المحلات وتوقيع الغرامات على الرافضين.



انتهت فترة جلال السعيد، وأعقبها، تسيير أعمال المحافظة وتولها اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ القاهرة السابق للمنطقة الشرقية، والتي سرعان ما انتهت الفترة بعد شهرين.