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الأربعاء 27/مارس/2019 - 04:40 م

ختام فعاليات الأسبوع المائى بالغربية ودمياط

ختام فعاليات الأسبوع
أ ش أ
dostor.org/2568780

أكد المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أن الهدف من تنظيم أسبوع ترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "كل نقطة بتفرق" هو تغيير ثقافة المجتمع وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام الأسبوع المائي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي انطلقت بقرية أبيار مركز كفر الزيات، في 22 مارس الجاري، وتضمنت العديد من الأنشطة الاجتماعية، متمثلة في استقصاء رأى المواطنين عن الخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل حملات التوعية والدروس بالمساجد والعظات بالكنيسة، والندوات والأنشطة بالمدارس، وتنظيم الشباب والرياضة مسيرات احتفالية بيوم المياه، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم المياه العالمي.

يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تضمنت عمل مسابقة تنافسية بين 24 قرية مستهدفة على مستوى الجمهورية "مسابقة القرية الواعية" اختيار أفضل قرية على مستوى الجمهورية من حيث ترشيد استهلاك مياه الشرب.

وفي سياق متصل، شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأربعاء، ختام فعاليات الأسبوع المائي بمكتبة مصر العامة، وذلك في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار" كل نقطة بتفرق".

وأشارت المحافظ إلى أن فعاليات الأسبوع المائي التي انطلقت يوم ٢٢ مارس بقرية المهندسين التابعة لمركز كفر سعد بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، جاءت بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي بهدف نشر التوعية بين المواطنين بأهمية المياه وطرق ترشيدها وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت المحافظ أنه سيتم عقد بروتوكول مع منظمة اليونيسكو للاستفادة من الأفلام التي تستهدف جميع الأعمار لتوعيتهم بأهمية المياه وطرق ترشيدها حتى يتم عرضها بالمدارس ومراكز الشباب والجامعات.

ومن جانبه، أكد المهندس بدوى عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحملة تهدف إلى مواجهة العجز المائي والحفاظ على مواردها، باعتبارها شريان الحياة، مضيفًا أن الشركة تتلقى جميع الشكاوى عبر التطبيق الذي أطلقته الشركة.

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