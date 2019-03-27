بالصور.. القنصل الأمريكي تزور منطقة اللسان برأس البر

زارت نانسي كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لها، مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية الأمريكية.



وأشادت القنصل الأمريكي، بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر والتى تعد نقطة إلتقاء نهر النيل بالبحر المتوسط وما تمثله من طبيعة ساحرة وفريدة، وكذلك كوبرى دمياط التاريخى الكائن أمام مكتبة مصر العامة والذى يعد أثرا هاما يعبر عن تاريخ المحافظة مؤكدة سعيها نحو تحقيق الاستفادة منه بما يليق بمكانته.