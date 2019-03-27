أسماء المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أسماء المتسابقين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في دورتها السادسة والعشرين، التي تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت المسابقة أعلنت عن 3 أفرع في حفظ القرآن الكريم، وجاءت أسماء الفائزين كالآتي.



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس، من جامعة حكومية معتمدة للجنسين حتى سن الأربعين:

- رأفت عبدالستار - مصر.

- عمر عبد الكريم خليل الزغبي - الأردن.

- عبد الباسط حلو - تشاد.



الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن للجنسين حتى سن الثلاثين:

- عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد - مصر.

- عبد العزيز شعبان عبد العزيز - مصر.

-عبد العليم عبد الرحيم محمد - كينيا.

- محمد مصطفى - السنغال.



الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة للجنسين تحت 12 سنة:

- سارة محمد محمد زكريا من مصر.

- أحمد جمال الدين حشيش، من مصر.

- عبد الله تشيخوف رستم من روسيا.