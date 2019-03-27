مقتل 15 حوثيًا في كمين للجيش اليمني بصعدة

قتل 15 عناصرًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، في كمين نفذه الجيش اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني"سبتمبر نت"، أن قوات الجيش اليمني استدرجت عناصر من الميليشيا كانت تحاول التسلل في محيط جبل "شيحاط" في الأطراف الشرقية لمديرية باقم، وباغتتهم بهجوم مفاجئ، ما أسفر عن مقتل 15 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.



وفي السياق، استهدف طيران التحالف العربي، تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات، ومقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية.

