القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

القبلة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 04:17 م

صور.. بدء فعاليات اليوم الختامي لمسابقة القرآن الكريم العالمية

صور.. بدء فعاليات
أميرة العناني
dostor.org/2568766

بدأت فعاليات اليوم الختامي من مسابقة القرآن الكريم بنسختها السادسة والعشرين، المقامة لأول مرة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وانطلقت الحفل بآيات من الذكر الحكيم، للشيخ عبدالعزيز شعبان، أحد المتسابقين من البدرشين بالجيزة، والذي اشترك في الفرع الثاني الخاص بالأصوات الحسنة.

وعلى مدار 4 أيام، تم اختبار المتسابقين في الأقسام المختلفة، حيث تم تخصصيص جوائز المسابقة بإجمالي مليون وعشرين ألف جنيه على النحو الآتي:
الفرع الأول: الفائز الأول 180 ألف جنيه، والثاني 120 ألف جنيه، والثالث 90 ألف جنيه.
الفرع الثاني: الأول 150 ألف جنيه، والثاني 120 ألف جنيه، والثالث 90 ألف جنيه.
الفرع الثالث: الفائز الأول 120 ألف جنيه، والثاني 80 ألف جنيه، والثالث 70 ألف جنيه.

وكانت أعلنت عن 3 أفرع في حفظ القرآن الكريم؛ الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة للجنسين حتى سن الأربعين.
الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن للجنسين حتى سن الثلاثين.
الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة للجنسين تحت 12 سنة.

يشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد افتتح المسابقة، يوم السبت الماضي، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي محمد حسين، محكم دولة لبنان، ومحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وممثل من الأزهر وعدد من القيادات الدينية والإعلامية.

صور.. بدء فعاليات اليوم الختامي لمسابقة القرآن الكريم العالمية
صور.. بدء فعاليات اليوم الختامي لمسابقة القرآن الكريم العالمية
صور.. بدء فعاليات اليوم الختامي لمسابقة القرآن الكريم العالمية
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ أقل من شهرين

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ أقل من شهرين

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ 3 شهر

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

الآن

مجلة أمريكية: "أردوغان" في أضعف حالاته منذ 17 عامًا

الأرصاد: غدًا ارتفاع فى الحرارة يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية تدعم الحياة السياسية

بالإنفوجراف.. أسباب اختيار The Banker لـ "معيط" كأفضل وزير مالية في أفريقيا

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

ألبومات الصور

بالصور.. القنصل الأمريكي تزور منطقة اللسان برأس البر

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

رياضة

22 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

محمد النني مطلوب في الدوري التركي

يورك: يجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق العنصريين

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

كشكول

انطلاق المؤتمر الطلابي العلمي الثامن لصيدلة الزقازيق

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق المنتدى الصيني الأفريقي للتعليم العالي

رئيس جامعة طنطا يكشف أسباب اختيار شرم الشيخ لعقد مؤتمر الطاقة المتجددة

فتح باب التقديم بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020

مجدي سبع: " الهندسة الإنشائية والجيوتقنية" دعوة للسلام من شرم الشيخ

الأمصار

السعودية.. إقرار نظام للذوق العام يحظر ارتداء ملابس غير محتشمة

بالصور.. محمد بن زايد يصل إلى الإسكندرية

عريقات يتوقع اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة

بعد دعوة الجيش إلى عزل بوتفليقة.. منع 100 شخص من مغادرة الجزائر

"برشلونة" يبدأ مفاوضاته لضم المهاجم الصربي يوفيتش

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎