صور.. بدء فعاليات اليوم الختامي لمسابقة القرآن الكريم العالمية

بدأت فعاليات اليوم الختامي من مسابقة القرآن الكريم بنسختها السادسة والعشرين، المقامة لأول مرة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



وانطلقت الحفل بآيات من الذكر الحكيم، للشيخ عبدالعزيز شعبان، أحد المتسابقين من البدرشين بالجيزة، والذي اشترك في الفرع الثاني الخاص بالأصوات الحسنة.



وعلى مدار 4 أيام، تم اختبار المتسابقين في الأقسام المختلفة، حيث تم تخصصيص جوائز المسابقة بإجمالي مليون وعشرين ألف جنيه على النحو الآتي:

الفرع الأول: الفائز الأول 180 ألف جنيه، والثاني 120 ألف جنيه، والثالث 90 ألف جنيه.

الفرع الثاني: الأول 150 ألف جنيه، والثاني 120 ألف جنيه، والثالث 90 ألف جنيه.

الفرع الثالث: الفائز الأول 120 ألف جنيه، والثاني 80 ألف جنيه، والثالث 70 ألف جنيه.



وكانت أعلنت عن 3 أفرع في حفظ القرآن الكريم؛ الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة للجنسين حتى سن الأربعين.

الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن للجنسين حتى سن الثلاثين.

الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة للجنسين تحت 12 سنة.



يشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد افتتح المسابقة، يوم السبت الماضي، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي محمد حسين، محكم دولة لبنان، ومحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وممثل من الأزهر وعدد من القيادات الدينية والإعلامية.