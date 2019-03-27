رئيس الوزراء يزور الفيوم.. غدًا

بالصور.. القنصل الأمريكي تزور منطقة اللسان برأس البر

زارت نانسي كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لها، مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية الأمريكية. وأشادت القنصل الأمريكي، ...