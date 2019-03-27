رئيس الوزراء يزور الفيوم.. غدًا
يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، الفيوم؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية بها.
يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، الفيوم؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية بها.
زارت نانسي كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لها، مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية الأمريكية. وأشادت القنصل الأمريكي، ...
عقدت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، بالتعاون مع كلية التمريض، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ...
شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الحفل الختامي لمهرجان شباب المحافظة، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمناسبة إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بالمدينة الرياضية ...