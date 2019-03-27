"الزملوط "يكرم الطلاب الفائزين بماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الطلاب المشاركين بماراثون الجري والدراجات لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، والذي أقيم بمحافظة بورسعيد.



حيث حصل الطالب أحمد يحيي عبده من مدرسة الصم وضعاف السمع بإدارة الخارجة التعليمية علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية، بينما حصل الطالب أسامة جبريل حسين من المدرسة الفكرية بإدارة الداخلة علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية بنفس المسابقة.



كما كرم المحافظ المعلمين المشرفين على تدريب الطلاب وهما حسن محمد بيومي وعادل حسين منصور، لجهودهم في تحقيق هذه النتيجة المشرفة.