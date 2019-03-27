"أطفال الأنفوشى للفنون الشعبية" تشارك بمعرض الإسكندرية للكتاب

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب "الدورة 15" المقام بأرض كوتة بالشاطبي، حيث قدمت فرقة أطفال الأنفوشى للفنون الشعبية عرضًا فنيًا في حفل الافتتاح تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية، منها الإسكندرانى، الفلاحى، الصعيدي ورقصة الحصان بقيادة الفنان ياسر عثمان.



وفي قصر ثقافة الأنفوشي، عقد نادي القصة ندوة لمناقشة القصة المترجمة "الأشياء تنادينا" للكاتب الإسباني جوسيه مياس بحضور الكاتب إبراهيم ياسين، إلى جانب مناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء مقطوعات من الشعر الحلمنتيشى.



وفي مكتبة الطفل، تمت مناقشة كتاب "أحفاد سيدنا إبراهيم" للمؤلف جهاد حجاج، بينما قدم نادي التذوق السينمائي مجموعة من الأفلام الكرتونية، منها الإسعافات الأولية، الأزهر، وحجرة الأسرار.



من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "دور المرأة فى المجتمع" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ألقتها زينب طه، مدير إدارة التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا، بينما عقد نادي الأدب لقاءً لتكريم بعض الرموز الثقافية في الثغر، منهم رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، ومحمود عوضين، رئيس الإقليم سابقًا، ومدير الموقع، ورئيس نادي الأدب الأسبق، وذلك لما قدموه من عطاء لإثراء الحركة الثقافية بالإسكندرية.



واحتفالًا بعيد الأم، أقام بيت ثقافة القبارى احتفالية بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تضمنت محاضرة بعنوان "الأم ودورها داخل الأسرة والمجتمع" تلتها ورشة رسم حر للأطفال.



كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة لرسم موضوعات تعبيرية عن الربيع بمدرسة بورسعيد الابتدائية، تدريب مسئول مرسم الطفل، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والتربية والتعليم.