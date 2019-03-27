"وطن بلا ألغام".. ندوة توعوية بمركز إعلام مطروح

نظمت الأمانة التنفيذية لإزلة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية تحت عنوان "وطن بلا ألغام" بالتعاون مع مركز إعلام مطروح، تحت رعاية محافظ مطروح.



وقال اللواء مهندس فتحى منصور، مدير عام الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى: إنه لا بد من التوعية بمخاطر الألغام والحرص في التعامل مع مشكلة الألغام، بهدف الوصول إلى أرض خالية من الألغام.



وأضافت فيروز مجدى، مسئول التوعية والاتصال بالأمانة، أن حملات التوعية تستهدف جميع مراكز المحافظة، حيث تم خلال الشهر الحالى استهداف 3 قرى أكثر تضررًا بمخلفات الحروب "قرى الزيتون، وأولاد أبوسبيحة، الشيخ سلام"، موضحة أن حملة استهدفت السيدات باعتبار المرأة وحدة بناء الأسرة والأقرب تأثيرًا فى أفرادها.



وأشارت إلى أنه من خلال الزيارات الميدانية التى قام بها فريق التوعية الخاص بالأمانة، تبين مدى تعاون واستجابة المرأة البدوية وسعيها إلى تجميع جيرانها لسماع جلسات التوعية، مما يعكس مدى وعى السيدة البدوية وحرصها على أمن وسلامة أسرتها.