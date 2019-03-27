أنشطة متنوعة لفرع ثقافة الفيوم

يشهد قطاع الثقافة نشاطًا ملحوظًا بالفيوم، عبر أنشطة مختلفة داخل أروقة قصر ثقافة الفيوم، بالإضافة إلى المكتبات العامة التابعة له بمختلف المراكز، ومن خلال الخطط الثقافية للنهوض بالقطاع الثقافي، وتثقيف المواطنين في عدد من الموضوعات الحيوية، برعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.



وقد نظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم محاضرة دينية بعنوان (زراعة الأرض هي ضمان لاستقلال الوطن وقوته وأهمية ذلك في الإسلام)، واستمرت ورشة العمل في رسم الأم المصرية لقسم الفنون التشكيلية، وقامت مكتبة الطفل بزيارة للمعهد الأزهري الابتدائي بالاعلام وعمل مسابقات ترفيهية ومعلومات عامة وفوازير ومركز حكي.



ونظمت مكتبة الفيوم العامة أولي فعاليات مبادرة (انسان ضد الهزيمة )،كما نظم قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة تعليم رسم حر لعمل الرسومات التي تتناول بعض المعالم السياحية الموجودة داخل محافظة الفيوم،كما نظم قسم نادي المرأه ورشة فنية لعمل مشغولات فنية عبارة عن ملعقة من الفوم الملون وعصيان الخلة بطريقة سهلة ومنظمة،كما نظمت المكتبة محاضرة بعنوان (المشكلة السكانية وتأثيرها علي المجتمع اجتماعيًا اقتصاديًا ) بمدرسة الثانوية بنات وفي سياق الموضوع تم الأعلان عن حملة تنظيم الأسرة.



وفى مركز سنورس نظمت مكتبة الطفل والشباب محاضره بعنوان ( يوم الشهيد )،كما قام بيت ثقافة سنورس بزيارة مدرسة الفنيه بنات لعمل محاضرة عن انتشار العلم بين أبناء الوطن، وزيارة مدرسة حماده طنطاوي الرسميه للغات لعمل لقاء أدبي عن ثورة 19وأثرها علي المجتمع المصري، وكذلك عمل ورشة فنية بالبيت بهذه المناسبة العظيمة وورشة رسم للأطفال.



وفى مركز اطسا نظم بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )، كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة اطسا حفل تأبين بمدرسة التجارة الثانوية بالغرق ويقوم قسم المواهب بعمل البروفات النهائية لورشة تعليم فنون الأداء.وفى مركز إبشواى نظمت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان (الإسراء والمعراج) وأثرها علي نفوس المسلمين بالاشتراك مع مدرسة يوسف فريد الإبتدائية.





