الباز: ذهاب خالد أبو النجا وعمرو واكد للكونجرس استقواء بالخارج على مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كل من يتواجد في الخارج ويتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية، أو يعمل بشكل يخدم مصلحتهم، ليسوا من المعارضة ولكنهم خصوم حقيقيين للدولة المصرية.

وأوضح في برنامجه "قول معايا"، المُذاع عل راديو "9090"، أن ما فعله الفنانان خالد أبو النجا وعمرو واكد، بالذهاب إلى الكونجرس الأمريكي، لإعلان رفضهم للتعديلات الدستورية المصرية، يدخل ضمن الاستقواء بالخارج على مصر، وليس معارضة للدولة المصرية.

واستكمل أن خالد أبو النجا، وعمرو واكد، حرصا على تشويه صورة مصر ونقل صورة غير دقيقة للكونجرس الأمريكي عن الدولة المصرية، وما فعلوه قوبل برفض كبير من المصريين، حتى قبل أن تتخذ نقابة الممثلين قرارًا بشطبهما.