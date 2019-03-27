جامعة أسيوط تنظم حفلا لتكريم الأمهات المثاليات وقيادات نسائية

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط، دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه والتى أثبتت جدارة وكفاءة في مواجهة كافة التحديات والأزمات التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية والتى تصدرت خلالها الصفوف الأولى لدعم بناء الدولة المصرية والنهوض بها والحفاظ على أمنها واستقرارها.



جاء ذلك خلال افتتاحه فاعليات الحفل الفنى لتكريم الأمهات المثاليات والقيادات النسائية بمحافظة أسيوط، والذى نظمته الإدارة المركزية لرعاية الشباب، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.



وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة فوزية أبو النجا وكيل وزارة الثقافة،، والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، والمقدم وليد حسانين مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة والدكتورة علية الحسينى رئيس الجمعية النسائية، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومدير إدارات رعاية الشباب بالجامعة وحشد من الأمهات.



ومن هذا المنطلق كشف شلقامى عن دور جامعة أسيوط في خدمة قضايا المرأة والتى دأبت في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتمكين المرأة ورعاية حقوقها وهو ما ظهر جليا في وصول سيدة إلى منصب نائب رئيس جامعة أسيوط هذا إلى جانب عمادتها لعدد من الكليات العملية كالتمريض والطب البيطرى ورياض الأطفال والحاسبات والمعلومات.



كما أعربت الدكتورة مها غانم عن سعادتها واعتزازها باختيارها كأول سيدة في منصب نائب رئيس جامعة أسيوط بالجامعة التي لطالما كانت الجامعة الأم لمختلف جامعات محافظات صعيد مصر، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق الجمال على تلك الثقة الكبيرة التي وضعت فيها والتى تعكس اتجاه عام للدولة نحو تمكين المرأة ودعمها، مشيدة في ذلك بدور المجلس القومى للمرأة وتعاونه مع الجامعة في مختلف الموضوعات التي تخص المرأة، مؤكدة حرص قطاع خدمة المجتمع على التعاون الكامل في المشاركة لدعم المرأة والمساهمة في حل مشكلاتها والنهوض بها.



وأوضح الأستاذ عاصم القبيصى أن الدين أوصى بالأم ومكانتها الراسخة، حيث أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على ضرورة البر بالوالدين والإحسان إليهما، في حين أعطى للمرأة مكانة خاصة ووضع الجنة تحت أقدامها، مشيرا على أن بر الأم وخدمتها أولى من الجهاد في سبيل الله.



وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة مروة كدوانى أهمية تكريم الأم المثالية في يوم عيدها فهى الدرة المكنونة التي واجهة الصعاب من أجل تربية الأجيال وغرس القيم والأخلاق الحميدة ومبادئ الانتماء وحب الوطن ونصف المجتمع الفاعل، مشيرة إلى سعى الدولة لمنح المرأة كافة حقوقها كاملة، والتى تمثلت في منح كوته للمرأة في مجلس النواب وعدد من الحقائب الوزارية المهمة، بما يدعم استكمال استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، موجهة الشكر لإدارة جامعة أسيوط على ما توليه وتقدمه من خدمات جليلة للمرأة.



وحول فاعليات الحفل فقد تضمن تقديم قسم الفنون الغنائية والمسرحية برعاية الشباب فقرات فنية متنوعة، كما قدم منتخب الجامعة للموسيقى والكورال عرض فنى من تدريب وإشراف الدكتور نصر الدين، كما تضمنت الفاعليات مسابقة لأفضل بحث عن دور المرأة.



وفي ختام الحفل كرمت الجامعة الدكتورة مها كامل غانم، الدكتورة ماجدة هاشم عميد كلية رياض الأطفال، والدكتورة تيسير حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة مديحة حسنى عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة سماح محمد عميد كلية التمريض، الدكتورة علية الحسينى، الدكتورة فوزية أبو النجا، الأستاذة فاطمة رشدى، الأستاذة هويدا الطماوى نقيب المعلمين، إلى جانب تكريم نائبات مجلس النواب بأسيوط " الدكتورة إليزابيث عبدالمسيح، الدكتورة آمنة نصير، الأستاذة سهير الحادى " وتكريم رئيسات المجالس المحلية بالمحافظة وهم " السيدة سمية سيد خليل مدينة ساحل سليم، السيدة نبيلة على محمود مدينة الفتح، السيدة هويدا الشافعى بدوى مدينة القوصية".



كما أعلنت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة عن أسماء الفائزين في مسابقات الطالبة المثالية والأمهات المثاليات داخل الجامعة، حيث فازت الطالبة نوران محمد حسن بالطالبة المثالية على مستوى الجامعة، بينما في مسابقة الأم لمثالية بين موظفات الجامعة، فقد جاءت سامية محمد سيد بكلية الطب البيطرى في المركز الأول، تلتها أسماء محمد أحمد بكلية الآداب، بينما حلت ميرفت عبد المحسن إبراهيم بكلية الطب في المركز الثالث، أما بين العاملات فجاءت في المركز الأول آمال جابر عيد بكلية الحقوق، تلتها سامية جلال حمدان كلية الطب البيطرى، تلتها سامية محمد محمد كلية الخدمة الاجتماعية.